İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2025 Pazartesi / 19 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,2352
  • EURO
    37,9963
  • ALTIN
    3374.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Lübnan'da İHA'lı saldırı! İsrail'den Hamas komutanına suikast
Dünya

Lübnan'da İHA'lı saldırı! İsrail'den Hamas komutanına suikast

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bir aracı hedef alan saldırısında Hamas mensubu hayatını kaybetti. Lübnan basınına yansıyan haberlerde, hayatını kaybeden kişinin Hamas'ın askeri sorumlularından Muhammed Şahin olduğu belirtildi.

AA17 Şubat 2025 Pazartesi 14:33 - Güncelleme:
Lübnan'da İHA'lı saldırı! İsrail'den Hamas komutanına suikast
ABONE OL

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) Sayda kentinin kuzeyinde bir aracı hedef aldığı aktarıldı.

Sayda Belediye Stadyumu yakınında meydana gelen saldırının ardından olay yerine ambulans ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi.

Basına ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde hedef alınan aracın tamamen yandığı görüldü.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberinde, saldırının suikast girişimi olduğuna işaret edilerek, "bir Hamas yetkilisinin" hedef alındığı ifade edildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da saldırıda bir kişinin öldüğü doğrulandı.

Hamas'tan isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araçta Hamas'ın Lübnan'daki askeri mensuplarından birinin bulunduğunu söyledi.

Lübnan basınına yansıyan haberlerde ise hayatını kaybeden kişinin Hamas'ın askeri sorumlularından Muhammed Şahin olduğu belirtildi.

Şahin'in, İsrail'in 2 Ocak 2024'te Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'ye yakın olduğu ifade edildi.

İsrail basınına göre de yolsuzluk davaları sebebiyle hakim karşısına çıkan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun saldırının düzenlendiği sırada "acil güvenlik görüşmesi" sebebiyle mahkeme salonundan yaklaşık 20 dakika ayrılması dikkati çekti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.