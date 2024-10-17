İsrail ordusu Lübnan'daki çatışmalarda 5 askerinin öldüğünü duyurdu

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 5 İsrail askerinin öldüğü belirtildi.
Uluslararası hukuki güvenlik tehdit altında
Çatışmalarda ölen askerlerden birinin binbaşı, birinin de yüzbaşı olduğu kaydedildi. 9 ASKER AĞIR YARALI
Lübnan'daki çatışmalarda 8, Gazze Şeridi'nde 1 olmak üzere toplam 9 İsrail askerinin ağır yaralandığı ifade edildi.
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İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.