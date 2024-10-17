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Dünya

İsrail ordusu Lübnan'daki çatışmalarda 5 askerinin öldüğünü duyurdu

İsrail ordusu karadan işgal ettiği Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 5 askerinin öldüğünü, 8 askerinin de yaralandığını bildirdi.

AA17 Ekim 2024 Perşembe 22:00 - Güncelleme:
İsrail ordusu Lübnan'daki çatışmalarda 5 askerinin öldüğünü duyurdu
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Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 5 İsrail askerinin öldüğü belirtildi.

Uluslararası hukuki güvenlik tehdit altında

Çatışmalarda ölen askerlerden birinin binbaşı, birinin de yüzbaşı olduğu kaydedildi.

9 ASKER AĞIR YARALI

Lübnan'daki çatışmalarda 8, Gazze Şeridi'nde 1 olmak üzere toplam 9 İsrail askerinin ağır yaralandığı ifade edildi.

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İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

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