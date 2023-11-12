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Dünya

İsrail ordusu: Lübnan'dan topraklarımıza roket ve havan topları atıldı, 7 askerimiz yaralandı

İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki bölgelerine son bir saatte 15 roket fırlatıldığını, havan topu ile düzenlenen saldırılar sonucu 7 askerin yaralandığını duyurdu.

AA12 Kasım 2023 Pazar 18:40 - Güncelleme:
İsrail ordusu: Lübnan'dan topraklarımıza roket ve havan topları atıldı, 7 askerimiz yaralandı
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, son bir saatte Lübnan'dan İsrail'e doğru fırlatılan yaklaşık 15 füze tespit edildiği, bunlardan dördünün hava savunma sistemleri tarafından imha ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, daha erken saatlerde, İsrail topraklarına havan topu atılarak düzenlenen saldırılar sonucu 7 askerin hafif yaralandığı belirtildi.

İsrail güçlerinin, Lübnan içinden saldırıların düzenlendiği bölgeleri top atışlarıyla hedef aldığı aktarıldı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 72 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

  • İsrail roket saldırısı
  • Lübnan saldırıları
  • İsrail asker yaralanması

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