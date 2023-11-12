İsrail ordusu: Lübnan'dan topraklarımıza roket ve havan topları atıldı, 7 askerimiz yaralandı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, son bir saatte Lübnan'dan İsrail'e doğru fırlatılan yaklaşık 15 füze tespit edildiği, bunlardan dördünün hava savunma sistemleri tarafından imha ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, daha erken saatlerde, İsrail topraklarına havan topu atılarak düzenlenen saldırılar sonucu 7 askerin hafif yaralandığı belirtildi.

İsrail güçlerinin, Lübnan içinden saldırıların düzenlendiği bölgeleri top atışlarıyla hedef aldığı aktarıldı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 72 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.