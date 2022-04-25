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Dünya

İsrail ordusu: Lübnan'dan ülkemize bir roket atıldı

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzeyine bir roket atıldığını duyurdu.

AA25 Nisan 2022 Pazartesi 02:45 - Güncelleme:
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Yapılan açıklamada "Az önce, Lübnan topraklarından ülkemizin kuzeyine bir roket atıldığı gözlenmiştir. Roket, açık bir alana düşmüştür." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, atılan roket nedeniyle bölgedeki uyarı sistemlerinin aktifleştirilmediği kaydedildi.

Lübnan'daki Hizbullah örgütüne yakınlığıyla bilinen el-Ahbar gazetesi, roketin Sur kentinin güneyinden ateşlendiğini yazdı.

Yaklaşık 2 yıldır Lübnan-İsrail sınırı kısmi bir sükunet yaşıyor.

Söz konusu roket saldırısı, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ve Batı Şeria'da İsrail ve Filistinliler arasında gerilimin yaşandığı bir dönemde gerçekleşti.

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