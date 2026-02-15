İSTANBUL 23°C / 13°C
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bazı hedeflere saldırı düzenledi

İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayeti kırsalına yönelik hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

AA15 Şubat 2026 Pazar 09:15 - Güncelleme:
İsrail'in, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarını sürdürdüğü belirtiliyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları Nebatiye vilayetine bağlı el-Tuffah bölgesindeki Yukarı Humin beldesi dışındaki El-Hamila bölgesini hedef alan bir dizi saldırı gerçekleştirdi.

Haberde saldırılara ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan İsrail ordusu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait altyapı unsurlarının hedef alındığı ileri sürüldü.

- ATEŞKESE RAĞMEN İSRAİL'İN SALDIRILARI VE İŞGALİ SÜRÜYOR

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü.

Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

