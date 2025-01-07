İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bazı noktalardan çekildi

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, ordu birliklerinin Sur kentine bağlı Ras Nakura, Alma eş-Şaab ve Tayr Harfa ile Nebatiye'ye bağlı Beyt Lif'te konuşlanmaya başladığı belirtildi.

Ayrıca Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde orta ve batı kesimlerindeki beldelere konuşlanmaya başladığı bildirilirken, bu beldelerin isimlerine ise yer verilmedi.

İsrail ordusunun bu beldelerden çekildiği açıklandı.

Böylece İsrail ordusunun 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşması kapsamında Lübnan'ın güneyinde çekildiği belde sayısı en az 7'ye çıktı.

Lübnan ordusunun, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ve Ateşkesi Denetleme Komitesi işbirliğinde İsrail'in dün çekildiği Nakura'daki konuşlanmasını tamamlamayı sürdürdüğü, patlamamış savaş mühimmatı temizlik çalışmaları, yolların açılması ve enkaz kaldırma gibi görevlerini devam ettirdiği aktarıldı.

Ateşkesi Denetleme Komitesi Başkanı ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers ile Komite üyesi Fransız general ve Lübnan ordusundan bir yetkilinin bölgeye ziyarette bulunduğu belirtildi.

Bölge halkına ise Lübnan ordusunun konuşlanması bitene kadar bölgeye yaklaşmama ve ordunun talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği El-Hıyam, Şema ve Nakura beldelerinden de çekilmişti.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi.

Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer alıyor.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

İsrail ordusu ise ateşkesi sık sık ihlal etmeyi sürdürüyor.

Ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.