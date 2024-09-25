Soykırımcı İsrail, Hizbullah" ile çatışmaların başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a yönelik "şiddetli, en geniş ve en yoğun" saldırısının üçüncü gününde de Lübnan'ın güney, doğu ve orta kesimlerine yönelik saldırılarına devam etti.

İSRAİL ORDUSU, LÜBNAN'IN GÜNEYİNE VE BEKAA VADİSİ'NE HAVA SALDIRILARI DÜZENLEDİ

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinin yanı sıra doğusunda yer alan Bekaa Vadisi'ne "kapsamlı" hava saldırıları düzenlediğini duyururken, Hizbullah da İsrail'in kuzeyine roket atışlarına devam ediyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyine ve Bekaa Vadisi'ne "kapsamlı" hava saldırıları düzenlendiği belirtildi.

Bölge sakinleri, İsrail'in hava saldırılarında Bekaa Vadisi ile Lübnan'ın güneyinde çok sayıda noktanın vurulduğunu aktardı.

Lübnan makamlarından ise saldırılara ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Hizbullah da saldırılara karşılık İsrail'in kuzeyine roket atışlarına devam ediyor.

Hizbullah'ın attığı roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Safed kentinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Atılan roketlerin büyük çoğunluğunun İsrail'e ait savunma sistemi tarafından havada imha edildiği aktarıldı.

İşte dakika dakika Lübnan ile İsrail arasında yaşananlar:

Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa bölgesinde kapsamlı saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, kendini savunma hakkını teyit ettikleri İsrail'den aynı zamanda uluslararası hukuka saygı duymasını ve sivilleri korumasını talep ettiklerini söyledi.

BİRLEŞMİŞ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Lübnan ofisi, İsrail'in saldırılarında 2 çalışanının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Lübnan Kızılhaç Örgütü, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki ülkede halka acil kan bağışında bulunmaları çağrısı yaptı.

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail istihbarat teşkilatı "Mossad"ın Tel Aviv'deki karargahını balistik füzeyle vurduğunu açıklarken, İsrail füzenin engellendiğini bildirdi.

BM'nin Filistin Ajansı (UNRWA), İsrail'in saldırılarında yerinden edilen Lübnanlı siviller için 2 acil durum barınağı açtığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "500 kişi şu anda 2 sığınma evine sığınmış durumda. Barışın yeniden tesis edilmesi gerekiyor. Siviller her zaman korunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu, iki günden beri havadan yoğun saldırılara maruz bıraktığı Lübnan'ın güneyinden göç edenlere "evlerinize geri dönmeyin" uyarısı yaptı.

İsrail savaş uçakları, gece Lübnan'ın güney, doğu ve orta kesimlerindeki birçok beldeye hava saldırıları düzenleyip başkent Beyrut'un üzerinde ses duvarını aşarken, Hizbullah da 8 Ekim 2023'ten bu yana ilk defa Tel Aviv'e füze fırlattı.

06:08 Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail ile yaşanan çatışmada bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu.

03:38 Fas'ın başkenti Rabat'ta onlarca kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü savaşı ve Lübnan'a düzenlediği saldırıları kınamak için gösteri düzenledi.

02:33 Hizbullah, "İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıda hedef aldığını açıkladığı" İbrahim Muhammed Kubeysi'nin öldüğünü duyurdu.

02:22 Tunus'ta onlarca kişi, İsrail'in devam eden saldırılarına karşı "Lübnan direnişiyle" dayanışmak için gösteri yaptı.

02:00 Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail'in saldırıları nedeniyle ülke içerisinde yerinden olanların sayısının yarım milyona yaklaştığını söyledi.

01:52 İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Lübnan'daki İngiliz vatandaşlarının olası tahliyesine destek için Kıbrıs'taki egemen üslerine 700 asker göndereceklerini duyurdu.

01:47 İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Lübnan konusunda en büyük güçlüğün bir şekilde ateşkese ulaşmak ve gerilimi azaltmak olduğunu belirterek, geniş çaplı bir savaşın hiç kimseye bir fayda getirmeyeceğini söyledi.

01:20 İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut ile güneydeki Sayda kenti arasındaki ana yolda yer alan Ciye bölgesine hava saldırısı düzenledi.

00:22 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin her zaman Lübnan'ın yanında olduğunu belirtti.

- İSRAİL LÜBNAN'DA 558 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ



İsrail ordusu, 23 Eylül sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın 558 kişinin öldüğünü, 1835 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ise ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.

İsrail'in Hayfa bölgesindeki en büyük sağlık kompleksi Rambam Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Lübnan'dan 22-23 Eylül'de atılan roketler nedeniyle paniğe kapılan veya vücuduna şarapnel parçaları isabet eden 11 hafif yaralı hastaneye getirildi. İsrail'in kuzeyindeki Nehariye kentinde 9 kişi hafif yaralandı.

Haaretz gazetesinin haberine göre ise 22 Eylül'de Aşağı Celile bölgesinde saldırı sirenleri çalarken panik nedeniyle gerçekleşen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

BMGK, Lübnan için acil oturumla toplanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'den Gazze için seslendi: Daha neyi bekliyorsunuz?

Gallant: Yeni darbeler hazır