İsrail ordusu Lübnan'ın güneyini hedef aldı! 2 kişi hayatını kaybetti

Lübnan silahlı grubu Hizbullah'tan yapılan açıklamada, "hain saldırının" kınandığı, bunun ateşkesin açık bir ihlali olduğu ifade edildi.

İSRAİL, SALDIRIYI DOĞRULADI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin "güvenlik bölgesi" ilan edilen Ali el-Taher tepesi civarında askerler için "tehdit oluşturan silahlı teröristlere saldırdığı" iddia edildi.

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarında en az 4 bin 106 kişi hayatını kaybetti, 1.2 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

İSRAİL-LÜBNAN ÇATIŞMASI

Lübnan, İsrail ordusunun Lübnan topraklarının yaklaşık yüzde 6'sını kapsayan ve "tampon bölge" olarak adlandırdığı alandan çekilmesini istiyor. İsrail ise Hizbullah'ın "silahsızlandırılmasını" istediğini belirtiyor. Hizbullah ise görüşmelerin "karşılıklı güvenlik" ile sınırlı kalması ve silahların görüşme konusu olmaması gerektiğini belirtiyor.