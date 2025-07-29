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Dünya

İsrail ordusu, Oscar ödüllü Filistinli yönetmen Hamdan Bilal'i gözaltına aldı

İşgalci İsrail ordusu, 2025 Oscar ödüllü 'No Other Land' belgeselinin yönetmenlerinden Hamdan Bilal'i Batı Şeria'da gözaltına aldı. Gözaltının nedeni hakkında resmi açıklama yapılmadı.

AA29 Temmuz 2025 Salı 10:33 - Güncelleme:
İsrail ordusu, Oscar ödüllü Filistinli yönetmen Hamdan Bilal'i gözaltına aldı
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İsrail ordusunun "En İyi Belgesel" dalında 2025 yılında Oscar kazanan "No Other Land"ın yönetmenlerinden Filistinli Hamdan Bilal'i işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail basınında çıkan haberde, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Susya köyünde 3 Filistinlinin bölgedeki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere taş attıkları iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınanlar arasında Oscar kazanan "No Other Land" belgeselinin yönetmenlerinden Bilal'in de olduğu ifade edildi.

- GASPÇI İSRAİLLİ, OSCAR ÖDÜLLÜ BELGESELE KATKI SUNAN FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Filistin topraklarını gasbeden Yinon Levi isimli bir Yahudi yerleşimci, dün El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta'da sağa sola rastgele ateş açmıştı.

Levi'nin saldırısı sonucu "No Other Land" belgeseline katkı sunan Filistinli aktivist Avde Hadalin hayatını kaybetmişti.

Eski ABD Başkanı Joe Biden, Hadalin'i öldüren Levi'ye Filistinli sivillere saldırıları nedeniyle yaptırım uygulamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra Levi'ne yönelik yaptırımı kaldırmıştı.

  • Hamdan Bilal
  • İsrail ordusu
  • Batı Şeria

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