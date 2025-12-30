İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra kentinde baskın düzenledi

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait 2 Hummer ve 2 Hilux araçtan oluşan bir devriye, Tel el‑Ahmar'ın batısından Ayn ez‑Zivan köyüne doğru ilerledi.

Haberde, İsrail ordusunun söz konusu köy ile Kevdene beldesi arasında yol kontrol noktası kurduğu belirtilirken, bu gelişmeyle eş zamanlı Tel el-Ahmar'ın batısından doğusuna doğru yaklaşık 100 askerden oluşan bir İsrail askeri konvoyunun ilerlediği ifade edildi.

İsrail'in bu askeri hareketliliği, bölge semalarında insansız hava araçlarının uçuşuyla desteklendiği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerine 1000'den fazla hava saldırısı, yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.