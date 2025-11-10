İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Kasım 2025 Pazartesi / 20 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2359
  • EURO
    48,8507
  • ALTIN
    5553.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail ordusu Suriye'ye saldırdı: Kuneytra kentine baskın
Dünya

İsrail ordusu Suriye'ye saldırdı: Kuneytra kentine baskın

İsrail ordusu, Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra ilinde yer alan El-Hanut köyüne baskın gerçekleştirdi.

AA10 Kasım 2025 Pazartesi 17:01 - Güncelleme:
İsrail ordusu Suriye'ye saldırdı: Kuneytra kentine baskın
ABONE OL

Suriye'nin resmi ajansı SANA'nın haberine göre, 7 iş makinesi ve askeri araçtan oluşan İsrail güçleri, Hanut köyüne baskın düzenledi.

İsrail askerleri, baskın sırasında söz konusu köyde tahkimat çalışmaları yaptı.

israil ordusu, sık sık Suriye'nin Kuneyrtra ilinde baskınlar düzenleyerek tahkımat çalışmaları yapıyor ve kontrol noktaları inşaa ediyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül'e kadar Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

  • İsrail askeri
  • Kuneytra baskını
  • El-Hanut köyü

ÖNERİLEN VİDEO

Şişli'de taksi tartışması: Kadınlar ücreti ödemeden kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.