İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2026 Cuma / 28 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2804
  • EURO
    50,2964
  • ALTIN
    6416.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

İsrail ordusuna ait helikopter yere çakıldı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusuna ait arızalı bir helikopter, başka bir helikopterle taşındığı esnada halatın kopması sonucu düştü.

IHA16 Ocak 2026 Cuma 15:13 - Güncelleme:
İsrail ordusuna ait helikopter yere çakıldı
ABONE OL

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, salı günü hafta olumsuz hava şartları nedeniyle Sikorsky UH-60 Black Hawk tipi bir helikopterin işgal altındaki Batı Şeria'da açık bir alana iniş yaptığı belirtildi.

Bu sabah başka bir helikopterle gerçekleştirilen kurtarma operasyonu sırasında, taşınan helikopterin halatın kopması sonucu düştüğü ifade edildi.

Ölen ya da yaralanan olmadığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Helikopterin yere çakıldığı anlar ise amatör kameralara yansıdı.

İsrail Hava Kuvvetleri, Yanshuf, İbranice'de Owl olarak bilinen Black Hawk helikopterlerini hem rutin ulaşım görevlerinde hem de askeri operasyonlar sırasında birliklerin taşınmasında kullanıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.