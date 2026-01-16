İsrail ordusuna ait helikopter yere çakıldı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, salı günü hafta olumsuz hava şartları nedeniyle Sikorsky UH-60 Black Hawk tipi bir helikopterin işgal altındaki Batı Şeria'da açık bir alana iniş yaptığı belirtildi.

Bu sabah başka bir helikopterle gerçekleştirilen kurtarma operasyonu sırasında, taşınan helikopterin halatın kopması sonucu düştüğü ifade edildi.

Ölen ya da yaralanan olmadığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Helikopterin yere çakıldığı anlar ise amatör kameralara yansıdı.

İsrail Hava Kuvvetleri, Yanshuf, İbranice'de Owl olarak bilinen Black Hawk helikopterlerini hem rutin ulaşım görevlerinde hem de askeri operasyonlar sırasında birliklerin taşınmasında kullanıyor.