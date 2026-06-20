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Dünya

İsrail ordusunda ''av olma'' korkusu! ABD'nin planı sızdı: Lübnan askeri sahaya inecek

ABD'nin, Lübnan'da Hizbullah'ı tasfiye etmek amacıyla gizli bir plan hazırladığı ve bu kapsamda İsrail ordusunun işgal ettiği bazı bölgelerden kısmen çekileceği ileri sürüldü. İsrail devlet televizyonu KAN, önümüzdeki hafta başlayacak müzakerelerde İsrail'in çekileceği 'pilot bölgelerin' belirleneceğini duyurdu. Öte yandan söz konusu haberlerde İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgali sürdürürken saldırı altında kalacağından korktukları yazıldı.

KÜBRA ŞENAL20 Haziran 2026 Cumartesi 00:37 - Güncelleme:
İsrail ordusunda ''av olma'' korkusu! ABD'nin planı sızdı: Lübnan askeri sahaya inecek
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İsrail devlet televizyonu KAN, gelecek hafta İsrail ile Lübnan arasında yeni bir müzakere turu gerçekleşeceği ve kaynaklara göre bu görüşmelerde pilot bölgeler belirleneceği aktarıldı.

ABD'nin Lübnan ordusunu Hizbullah'ın tasfiyesi hedefiyle kullanmak amacıyla bir plan hazırladığı belirtilen haberde, söz konusu plana göre, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden kısmen çekileceği ve çekildiği yerlere Lübnan ordusunun konuşlanacağı kaydedildi.

Haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal edilen bölgelerde İsrail ordusu varlığının "gerektiği sürece" kalacağı yönündeki açıklamasına rağmen İsrail ordusunun çekileceği pilot bölgelerin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiğinin altı çizildi.

Öte yandan habere göre, İsrail ordusu kaynakları, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgali sürdürürken saldırı altında kalacağından korktuklarını belirterek ateşkes anlaşmasının imzalanmasından ziyade bu anlaşmanın İsrail ordusunun talimatlarında ve İsrail'in Lübnan politikasında bir değişikliğe yol açıp açmayacağının önemli olduğu vurguladı.

İsrail ordusunun ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'a gece saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında 47 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, İsrailli bir yetkili, ABD-İran mutabakatına rağmen şiddetli saldırılar düzenlenen Lübnan'da Hizbullah ile yeni ateşkesin devreye girdiğini ileri sürmüştü.

İŞTE İSRAİL-LÜBNAN ARASINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

00:05 Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Avn ile Rubio telefonda görüştü. Görüşmede Rubio, ülkede güvenlik ve istikrarın sağlanması, devlet otoritesinin tüm topraklara yayılması, başta ordu olmak üzere meşru güvenlik ve askeri kurumların desteklenmesi yönünde Lübnan'ın yanında olmaya ve destek vermeye kararlı olduklarını vurguladı.

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