İsrail ordusunda Gazze çatlağı! Alışılmadık mektup: Bocalamaya başladık

İsrail'deki yüzlerce yedek subay ve asker, ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları yeniden başlatan İsrail ordusunun, "Gazze Şeridi'nde net hedefler olmaksızın bocalamaya geri döndüğünü" belirtti.



İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, yüzlerce yedek subay ve asker, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e bir mektup gönderdi.

Ordunun "Gazze Şeridi'nde net hedefler olmaksızın bocalamaya geri döndüğü" ifade edilen mektupta, Genelkurmay Başkanı Zamir'den "Gazze'ye saldırıların hedefinin tanımlanması ve muharebe görevinin tamamlanması için tarih vermesi" istendi.

KAN'ın haberinde, mektubun "alışılmadık" olduğuna işaret edildi.

- ⁠ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

Bu saldırılarda çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 855'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1869'u aşkın kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 208'e, yaralıların sayısı ise 113 bin 910'a yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu olan ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini, Gazze'deki tüm İsrailli esirlerin serbest kalmasını sağlayacak bir anlaşma için çaba göstermemekle suçladı.

02.46 İsrail ordusunun, Gazze kentinin güneyindeki Ez-Zeytun Mahallesi'ne düzenlediği saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar ve yaşamını yitirenlerin naaşları, Gazze kentinde bulunan El Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi. Yaralılar, kısıtlı imkanlarla tedavi altına alındı.

02.13 İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, eski Savunma Bakanı Moşe Yaalon'un askeri üslere girişini yasakladığı bildirildi.

01.50 İsrail'deki yüzlerce yedek subay ve asker, ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları yeniden başlatan İsrail ordusunun, "Gazze Şeridi'nde net hedefler olmaksızın bocalamaya geri döndüğünü" belirtti.

00.53 Filistin Kızılayının, Gazze'nin güneyindeki Refah'ta İsrail ordusunun kuşattığı bölgeye girdiği ve bir kişinin cesedine ulaştığı belirtildi.

00.45 ABD'li Senatör Bernie Sanders, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İsrail için önerdiği 8,8 milyar dolarlık yeni silah satışına sert tepki göstererek, "Bu katliama ortak olmaya son vermeliyiz" dedi.

00.30 Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'ye üç haftayı aşkın bir süredir insani yardım girmediğini ve bunun, savaşın başından bu yana yardım girişi olmadan geçen en uzun süre olduğunu belirtti.