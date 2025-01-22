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Dünya

İsrail ordusunda görev yapan Haham Zerbib'den kan donduran sözler: Sadece yarısı yıkıldı

İsrail ordusunda yedek asker olarak 470 günden fazla görev yapan Haham Avraham Zerbib, Gazze Şeridi'nde işlediği savaş suçlarını övünerek anlattı.

AA22 Ocak 2025 Çarşamba 23:16 - Güncelleme:
İsrail ordusunda görev yapan Haham Zerbib'den kan donduran sözler: Sadece yarısı yıkıldı
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İsrail'in Kanal 14 televizyonuna konuşan Haham Zerbib, orduda görev yaptığı süre boyunca Gazze'de haftada ortalama 50 ev yıktığını, bunların çok katlı binalar olduğunu, iki katlı evin bile kendisini tatmin etmediğini söyledi.

Zerbib, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından Gazze sakinlerinin dönecek bir evi olmadığını ifade etti.

"Refah'ta dönecekleri bir yer yok. Cibaliya diye bir yer yok, hepsi yok oldu." diyen İsrailli Haham, "Beyt Lahiya ve Beyt Hanun için fırsatı kaçırdık, sadece yarısı yıkıldı. Biz neredeyse oraya girecekken anlaşma geldi." ifadelerini kullandı.

Zerbib, buldozerle "gösteri yaptığını" söyleyerek çok katlı binaları yıkmanın "anlatılamaz bir his" olduğunu kaydetti.

"KEDİ VE KÖPEKLERİN YEDİĞİ BİNLERCE ÖLÜ VAR"

Gazze'de olup bitenleri kelimelerle anlatamayacağını dile getiren Haham Zerbib, "Kimse toplamadığı için kedi ve köpeklerin yediği binlerce ölü var." dedi.

Zerbib, Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve esir takası anlaşmasının imzalanmasıyla yaşadıkları hissi ise şöyle anlattı:

"Bazı başarılar elde ettiler, sonunu beğenmediğimizi söyleyebilirim. Askerler için biraz sarsıcı, herkes dönemedi. Kalbimizde bir şey var. Böyle biteceğini beklemiyorduk ve umarım bu son değildir. Gördünüz nasıl dışarı çıktılar. Hala yapacak çok işimiz var."

  • Haham Zerbib
  • İsrail ordusu
  • Gazze savaş suçları

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