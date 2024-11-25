İsrail ordusundan Dahiye'ye 3 hava saldırısı

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, hava saldırılarında Dahiye'nin Hureyk Mahallesi hedef alındı.



Art arda düzenlenen saldırılar sonrası, vurulan binalar yerle bir olurken bölgeden toz ve dumanlar yükseldi.

Saldırılardan kısa süre önce İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından, Hureyk Mahallesi'ndeki 3 binanın işaretli olduğu 3 harita paylaşarak saldırı tehdidinde bulunmuştu.

- İSRAİL DÜN DAHİYE'YE EN YOĞUN SALDIRILARINDAN BİRİNİ DÜZENLEMİŞTİ

İsrail ordusu, dün gece Beyrut'un güneyinde "Hizbullah'ın kalesi" olarak bilinen Dahiye'ye 23 Eylül'den bu yana düzenlediği en yoğun saldırılardan birini gerçekleştirmişti.

Birkaç dakika içinde peş peşe gelen çok şiddetli 12 İsrail hava saldırısı, bölgede büyük bir yıkıma ve yangınların çıkmasına neden olmuştu.

İsrail ordusu, saldırıların ardından bölgede Hizbullah'a ait karargahların hedef alındığını öne sürmüştü.