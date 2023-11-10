İsrail ordusundan insanlık dışı hareket! 2 çocuk hastanesini ablukaya aldılar

İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve topçuları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yoğun saldırılarını sivil hassasiyeti gözetmeden 35'üncü gününde de sürdürüyor.

İSRAİL ORDUSU, GAZZE'DEKİ İKİ ÇOCUK HASTANESİNİ KUŞATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan ve içinde yerinden edilmiş çok sayıda sivilin de bulunduğu Rantisi ve Nasr Çocuk Hastanelerini kuşattı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri kuşattığı belirtildi.

Açıklamada, "İsrail işgali Rantisi ve Nasr Çocuk Hastanelerini kuşatıyor ve oksijen tanklarını durduruyor. Hasta çocuklar ölüm tehlikesi altında. Kuşatılan hastanelerdeki yerinden edilmiş kişiler ve sağlık çalışanlarının yiyeceği ve suyu yok." ifadesi kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan diğer bir açıklamada da Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastanelerin hizmetlerini durdurmak zorunda kalacağı bildirildi. Açıklamada, "Sağlık hizmetlerinin devam edebilmesi için tüm çabaları tükettik. Gazze kenti ve Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin hizmet dışı kalmasına sadece birkaç saat kaldı." ifadesine yer verildi.

Başta İslam ve Arap dünyası olmak üzere dünyaya seslenilen açıklamada, "büyük bir felaket yaşanmadan önce hastanelere tıbbi malzeme ve yakıt getirilmesi için acilen harekete geçilmesi" çağrısında bulunuldu.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde bir ayda 100'den fazla BM çalışanının öldürüldüğünü duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in ablukası ve yoğun saldırıları altındaki Gazze için "çatışmalara insani ara verme" formülü yerine "insani ateşkesi" desteklediğini yineledi.

İsrail'in yoğun bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle Tel Aviv'de 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmalarda 7 Hizbullah mensubu daha öldü

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentinin kuzeybatısında İsrail ordusuna ait bir tankı imha ettiklerini duyurdu.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, "Yardım tırlarımızı Gazze'nin kuzeyine ulaştıramıyoruz. Eğer şu anda dünyada bir cehennem varsa, Gazze'nin kuzeyidir." dedi.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yine geniş kısıtlamalar getirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Rantisi ve Nasr Çocuk Hastaneleri İsrail ordusunun kuşatması altında.

Hizbullah Lübnan'ın güney sınırında İsrail'e ait askeri noktaya saldırdı

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Laerke: Yardım tırlarımızı Gazze'nin kuzeyine ulaştıramıyoruz. Eğer şu anda dünyada bir cehennem varsa, Gazze'nin kuzeyidir

Filistin Haber Ajansı: İsrail ordusu Gazze'deki Şifa Hastanesi Yerleşkesi'nde yer alan poliklinik binasını bombaladı, ölü ve yaralılar var.

ABD'de 2024'teki başkanlık seçimleri için Yeşil Partiden aday adayı olan Jill Stein, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Gazze'de işlediği savaş suçları" hakkında soruşturma yürütülmesini talep etti.

İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Eilat kentine dün insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıya karşılık Suriye'de bir "örgütü" vurduğunu duyurdu.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanları İsrail'e karşı kapsamlı boykot uygulamaya çağırdı.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli 2 tutuklunun evini patlayıcılarla oturulmaz hale getirdi.

Kuzey Kore'de iktidarda bulunan Kore İşçi Partisi'nin resmi yayın organı olan Rodong Sinmun Gazetesi, ABD'yi silah tedariki yoluyla Orta Doğu'daki durumu daha da kötüleştiren bir "savaş tüccarı" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de ateşkes sağlanmasının "mümkün olmadığını" belirtti.

Sağlık Bakanlığı tarafından Gazze'ye 500 ton tıbbi yardım malzemesi götürecek olan gemi, Mısır'ın El Ariş Limanına doğru yola çıktı.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nin çevresine düzenlediği yoğun saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında 1 Filistinliyi öldürdü, 9'unu yaraladı.

06:32 ABD Dışişleri Bakanlığı binası önünde toplanan Filistin destekçisi göstericiler, Bakanlık çalışanlarına "istifa etmeleri" çağrısında bulundu. Başkent Washington'daki Dışişleri Bakanlığı binasının girişinde bir araya gelen göstericiler, iş çıkışında yakaladıkları Bakanlık çalışanlarına karşı, "İstifa edin. İşi bırakın. İsrail'in katliamının ortağısınız." diye slogan attı.

05:17 Kanada'nın Ontario eyaletinde yer alan Toronto kentinde sağlık çalışanları ittifakı tarafından Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan göstericiler, mumlar yakarak Filistin'e desteklerini gösterdi.

05:16 İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki El-Avde ile Endonezya Hastanesi'nin çevresini hedef aldı.

03:04 İsrail savaş uçakları abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Rantisi İhtisas Çocuk Hastanesi'ni "doğrudan" hedef aldı.

01:42 Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, kentte çocuklara yönelik tek diyaliz merkezinin hizmet dışı kalmasıyla böbrek yetmezliği çeken 38 çocuğun diyaliz hizmetlerinden mahrum kaldığını belirtti.

01:18 ABD Orta Doğu İnsani Meselelerden Sorumlu Özel Temsilcisi David Satterfield, "Gazzelilerin geleceği Gazze'de, başka bir yerde değil. Temel prensip olarak Gazze nüfusunun yerinden edilmesini desteklemiyoruz veya yerinden edildiğini görmek istemiyoruz." dedi.

01:14 İsrail'de yayımlanan Yedioth Ahronoth gazetesi, 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısına müdahale eden İsrail savaş helikopterlerinin İsrailli siviller ile Hamaslılar arasında seçici hedef gözetmeye, müdahalenin sonraki anlarında başladığını iddia etti.

01:11 Filistin Kızılayı, 65 yardım tırının daha Refah Sınır Kapısı'ndan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne girdiğini duyurdu.

01:09 Hamas'ın siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin danışmanı, İsrail'le henüz insani ateşkese varılmadığını belirterek bu konuda ABD'nin yaptığı açıklamaları yalanladı.

01:03 ABD, İsrail'in kuşatması altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelerde bulunan sivillerin "kaçması" için iki "insani koridor" oluşturulacağını duyurdu.

00:38 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), ajansın Gazze Şeridi'ndeki tesislerinde yaşayan yaklaşık 4 bin 600 yerinden edilmiş hamile kadın ve 380 yeni doğmuş bebeğin tıbbi bakıma ihtiyacı olduğunu duyurdu.

00:37 İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Filistin ile ilgili son gelişmeleri ve Gazze'deki mevcut krizi ele alarak görüş alışverişinde bulundu.

00:02 Filistin yönetimi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını işgal altındaki Batı Şeria'ya taşıdığını belirtti.

00:02 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in bugün Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda İsrailli esirler arasında bulunan bir kadın askerin öldüğünü, bir askerin ise yaralandığını duyurdu.

- İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 36'sı Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 352'si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın olmak üzere 10 bin 812 Filistinli öldürüldü, 26 bin 905 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 181 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi'ni, Nasr Çocuk Hastanesi'ni, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.