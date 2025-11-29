İSTANBUL 16°C / 11°C
İsrail ordusundan itiraf! Çocukları hava saldırısıyla öldürdüklerini kabul ettiler

İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek bugün Gazze Şeridi'nin güneyine düzenlediği saldırıda Filistinli iki çocuğu öldürdüğünü itiraf etti.

29 Kasım 2025 Cumartesi 20:07
Ordudan yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde "Sarı Hat'tı" geçtiği gerekçesiyle iki Filistinli'yi hava saldırısında hedef aldığını duyurdu.

İsrail ordusu, tespit edilmesinin ardından oluşturduğu "tehdidi ortadan kaldırmak için" söz konusu iki Filistinliyi öldürdüğünü itiraf etti.

Öte yandan İsrail askerlerinin Refah kentinde Gazze'de işgal altında tuttuğu "Sarı Hat'tı" geçtiği gerekçesiyle bir Filistinliyi daha öldürdüğü de belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki sağlık kaynakları, İsrail ordusunun bugün Han Yunus'un doğusundaki Beni Süheyla bölgesine düzenlediği saldırıda öldürülenlerin Filistinli iki çocuk olduğunu duyurmuştu.

İSRAİL'İN ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILARI SÜRÜYOR

Hamas ile 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor.

İsrail ordusu, anlaşmaya göre "sarı hat" olarak tanımlanan, İsrail sınırına kadar Gazze Şeridi'nin doğusunu tamamen işgal altında tutuyordu. Ancak İsrail, sözde tampon bölge oluşturma bahanesiyle işgali hattın ötesine taşıyarak yüzde 60'lık alana yaydı.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi'nden 22 Kasım'da yapılan açıklamada, "İsrail ordusunun 10 Ekim'den beri yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını 497 kez ihlal ettiği, söz konusu saldırılarda 342 Filistinlinin hayatını kaybettiği" bildirilmişti.

