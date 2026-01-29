İSTANBUL 16°C / 12°C
Dünya

İsrail ordusundan katliam itirafı! Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı şehit sayısını ilk kez kabul ettiler

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın İsrail'in 2 yıldır devam eden şiddetli ve kanlı saldırılarında yaklaşık 71 bin Filistinlinin hayatını kaybettiğine ilişkin verilerini ilk kez doğruladı ve asıl sayının daha yüksek olabileceğini itiraf etti.

29 Ocak 2026 Perşembe 16:53
İsrail ordusundan katliam itirafı! Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı şehit sayısını ilk kez kabul ettiler
İsrail ordusu daha önce Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıkladığı verileri, uluslararası kuruluşlar doğrulamasına rağmen reddetmişti.

Haaretz gazetesinin haberinde İsrail ordusunun, Gazze'de ölenlerin kaçının silahlı, kaçının sivil olduğunu belirlemek için verileri analiz ettiği belirtilirken, ordunun ilk kez Gazze Sağlık Bakanlığı'nın yaklaşık 71 bin Filistinlinin öldürüldüğüne dair tahminlerini kabul ettiği aktarıldı.

Bazı araştırmaların, Gazze'deki ölüm sayısının Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığından daha yüksek olabileceğini de gösterdiği belirtilen açıklamada, Haziran 2025'te yayımlanan bir çalışmanın, Ocak 2025 itibarıyla yaklaşık 75 bin Gazzelinin saldırılarda öldüğünü ortaya koyduğu aktarıldı.

71 BİN 667 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Ekim 2023'te İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana Gazze Şeridi'nde 71 bin 667 kişi hayatını kaybetti. Bu rakam, doğrudan saldırılarda ölenleri içerirken, saldırıların yol açtığı açlık ve hastalık sonucu ölenleri kapsamıyor.

Bakanlığı açıkladığı verilerde, hayatını kaybedenlerin yüzde 90'ından fazlasını isim ve kimlik numarasıyla kayıt altına alıyor, ancak sivil veya silahlı ayrımı yapılmıyor. Uluslararası kuruluşlar ve araştırmacılar Bakanlığın verilerini incelemiş ve güvenilir bulmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, uluslararası kuruluşlar tarafından doğrulanmış olmasına rağmen, Sağlık Bakanlığı'nın yaklaşık bir buçuk yıl önce Gazze'deki ölü ve yaralı sayısına ilişkin rakamlarını "yanıltıcı ve güvenilmez" olarak nitelendirmişti.

