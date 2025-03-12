İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mart 2025 Çarşamba / 13 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5932
  • EURO
    39,9123
  • ALTIN
    3450.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail ordusundan Suriye'nin güneyine 22 uçakla hava saldırısı
Dünya

İsrail ordusundan Suriye'nin güneyine 22 uçakla hava saldırısı

İsrail ordusu, pazartesi günü Suriye'nin güneyindeki farklı noktalara onlarca hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

AA12 Mart 2025 Çarşamba 22:27 - Güncelleme:
İsrail ordusundan Suriye'nin güneyine 22 uçakla hava saldırısı
ABONE OL

Ordudan yapılan açıklamada, saldırılara 22 savaş uçağının katıldığı ve 60 bombanın kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, hava saldırısı düzenlenen noktaların haritadaki konumu gösterilirken bazı saldırıların görüntülerine de yer verildi.

Saldırılarda, Suriye'nin güneyindeki eski rejime ait silah depolarının, askeri karargah ve tesislerin hedef alındığı iddia edildi.

İsrail işgali altındaki Suriye toprağı Şeyh (Hermon) Dağı'na dün bir tur düzenleyen ve burada basına açıklamalarda bulunan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye yönetimini ve Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı tehdit etmişti.

Katz, İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki işgalini kalıcı hale getirmek için çalışmalar yaptığını söylemişti.

İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI VE İŞGALİ

Suriye'de 27 Kasım 2024'te şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

  • İsrail hava saldırısı
  • Suriye saldırı
  • İsrail ordusu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.