İsrail ordusunun alıkoyduğu Dr. Ebu Safiyye'nin kelepçeli görüntüsü ortaya çıktı

Soykırımcı İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık dramı suçlar bir yılı aşkın süredir devam ediyor. İsrail, özelikle Gazze topraklarında bulunan hastanelerin doktorlarını alı koydu.

Alıkonulan doktorlardan olunan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin görüntüleri, İbrani basınında tutuklanmasından sonra ilk kez görüntülendi.

İSRAİL'DEN İNSANLIK DIŞI MUAMELE

Ebu Safiyye, kısa bir video klipte, İsrail Cezaevi Servisi görevlileri tarafından, kelepçeli bir şekilde götürülürken görülüyor.

Görüntülerde Ebu Safiyye'nin fiziksel olarak bitkin halde ve yürümekte zorlandığı anlaşılıyor.