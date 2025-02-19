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Dünya

İsrail ordusunun alıkoyduğu Dr. Ebu Safiyye'nin kelepçeli görüntüsü ortaya çıktı

İşgalci İsrail, soykırım işlediği Gazze'deki çeşitli hastanelerin doktorlarını işkence ederek tutukladı. Gazze'de bulunan Kemal Advan Hastenesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin ait görüntüler ilk kez İsrail basınında görüntülendi. İnsanlık dışı muameleye maruz kalan Safiya'nın bitkin görüntüsü dikkat çekti.

HABER MERKEZİ19 Şubat 2025 Çarşamba 23:16 - Güncelleme:
İsrail ordusunun alıkoyduğu Dr. Ebu Safiyye'nin kelepçeli görüntüsü ortaya çıktı
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Soykırımcı İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık dramı suçlar bir yılı aşkın süredir devam ediyor. İsrail, özelikle Gazze topraklarında bulunan hastanelerin doktorlarını alı koydu.

Alıkonulan doktorlardan olunan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin görüntüleri, İbrani basınında tutuklanmasından sonra ilk kez görüntülendi.

İSRAİL'DEN İNSANLIK DIŞI MUAMELE

Ebu Safiyye, kısa bir video klipte, İsrail Cezaevi Servisi görevlileri tarafından, kelepçeli bir şekilde götürülürken görülüyor.

Görüntülerde Ebu Safiyye'nin fiziksel olarak bitkin halde ve yürümekte zorlandığı anlaşılıyor.

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