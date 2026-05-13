İsrail ordusunun Lübnan'a saldırılarında ölü sayısı 29'a yükseldi

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları öğleden sonra Nebatiye'nin Romin beldesinde bir evi hedef aldı. Saldırıda evin tamamen yıkıldığı, evde bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Güneydeki Haruf beldesine düzenlenen İsrail saldırısında 1, Abbasiye'de ise 2 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın farklı bölgelerinde 7 araca insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Yukarı Nebatiye, Şehhur, Numeyriyye, Abbasiye, Kefer Sir, Neumeyriyye, Kefer Hatta, Zehrani, Cercu, Doğu Zavtar, Arabsalim ve Suhmur beldelerine hava saldırıları düzenledi.

Nabatiye vilayetine bağlı Arabsalim beldesine düzenlenen İsrail saldırılarında aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti. Numeyriyye'deki saldırıda 4 kişi can verirken, Yukarı Nebatiye ve Şehhur beldelerinde de birer kişi yaşamını yitirdi.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında yaklaşık 2 bin 900 kişi hayatını kaybetti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.