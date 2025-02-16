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Dünya

İsrail ordusunun Refah kentindeki saldırısında 3 Filistin polisi öldü

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlediği saldırıda, bölgeye ulaştırılan insani yardımların dağıtımında görevli Filistinli 3 polis memurunun yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA16 Şubat 2025 Pazar 13:20 - Güncelleme:
İsrail ordusunun Refah kentindeki saldırısında 3 Filistin polisi öldü
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Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusu, Refah kentinin doğusundaki Eş-Şevke bölgesine saldırı düzenledi.

Gazze Şeridi'ne ulaştırılan insani yardımların güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede bulunan 2 polis memurunun hayatını kaybettiği saldırıda bir polis de ağır yaralandı.

Bakanlık daha sonraki açıklamasında yaralanan polisin de yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Saldırıyı kınayan İçişleri Bakanlığı, arabulucu ülkeler ve uluslararası toplumdan, vatandaşların güvenliğinin ve günlük işlerdeki düzenin sağlanması yönünde hizmet veren polis gücünü hedef almaması için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde "askerlere doğru yürüdüğü" iddia edilen Filistinli silahlı kişilere saldırı düzenlendiği ifade edildi.

İsrail, 19 Ocak'ta Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, 11 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasından beri Gazze Şeridi'nde doğrudan düzenlediği saldırılarda 92 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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