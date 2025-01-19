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Dünya

İsrail oyuna doymuyor! Başroller değişti: Aşırı sağcı bakandan ateşkese ket vurma çabası...

Ateşkes anlaşmasının başlamasının ardından Siyonist Bakan Ben-Gvir, istifasını duyurdu. Ardından aşırı sağcı bakan Smotrich ile, işgalci Netanyahu hükümetine yönelik şantaj ve tehditlerine devam etti. Oyuna doymayan işgalci İsrail, bir ateşkese daha ket vurmak için bu kez başrolleri değiştirdi.

AA19 Ocak 2025 Pazar 16:23 - Güncelleme:
İsrail oyuna doymuyor! Başroller değişti: Aşırı sağcı bakandan ateşkese ket vurma çabası...
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İsrail Ordu Radyosuna konuşan Smotrich, İsrail'in "Gazze'yi işgal etmesi ve geçici bir askeri hükümet kurması gerektiğini çünkü Hamas'ı yenmenin başka yolunun olmadığını" savundu.

"HÜKÜMETİ DEVİRECEĞİZ"

Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yi "strateji konusunda zayıf" olmakla suçlayan Smotrich, "Gazze Şeridi'nin tamamını ele geçirmemizi ve yönetmemizi sağlayacak şekilde savaşmaya dönmezse hükümeti düşüreceğim." dedi.

Smotrich, "Ben başbakan olsaydım, genelkurmay başkanına, 'Bu benim politikam, uygulamayacaksan evine git' derdim." ifadelerini kullandı.

Bakan Smotrich, dün yayımladığı video mesajında, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye saldırılara ilişkin bazı taleplerini kabul etmesinin ardından hükümette kaldığını duyurdu.

KOŞULLU YEŞİL IŞIK!

"Tehlikeli" olarak nitelendirdiği Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını engelleyemediklerini ancak hem kabinede hem de diğer yollarla Gazze'deki "savaşın", hedeflerine ulaşmadan hiçbir şekilde sona ermeyeceği kararını aldırttıklarını vurgulayan Smotrich, "Savaş metodunu tamamen değiştirme konusunda taahhüt talep ettik ve aldık." ifadelerini kullanmıştı.

Dini Siyonizm Partisi, 16 Ocak'taki açıklamasında Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına "koşullu" yeşil ışık yakmıştı.

İsrail kabinesindeki aşırı sağcı partilerden Yahudi Gücü ise tüm bakanlarının istifa ettiğini açıklamıştı.

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