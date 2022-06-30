İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Haziran 2022 Perşembe / 1 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,6811
  • EURO
    17,4383
  • ALTIN
    973.574
  • BIST100
    2390.65
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail parlamentosu feshedildi: Ülke 1 Kasım'da seçime gidecek
Dünya

İsrail parlamentosu feshedildi: Ülke 1 Kasım'da seçime gidecek

İsrail Meclisi, 1 Kasım 2022 tarihini erken seçim tarihi olarak onayladı.

AA30 Haziran 2022 Perşembe 11:17 - Güncelleme:
ABONE OL

İsrail Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, "Knesset'in 25'inci seçimleri 1 Kasım'da icra edilecek." ifadelerine yer verildi.

Meclisin erken seçimle ilgili duyurduğu tarih, hükumet tarafından da daha önce önerilmişti. Muhalefet ise erken seçimlerin 25 Ekim'de gerçekleşmesini istemişti.

İsrail'de koalisyon hükümeti ortaklarından Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 20 Haziran akşamı Meclisi feshederek erken seçime gitme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Böylece İsrail, yaklaşık 3,5 yıl içinde beşinci kez genel seçime gidecek.

Koalisyon ortaklarının anlaşmasına göre erken seçime kadar Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakan olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.