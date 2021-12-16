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Dünya

İsrail parlamentosunda Omicron paniği! 21 kişi karantinaya alındı

İsrail parlamentosu Knesset'te çalışan bir güvenlik görevlisinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının tespit edildiği belirtildi.

AA16 Aralık 2021 Perşembe 19:22 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 19:22
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İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Knesset'teki güvenlik görevlisinde Omicron varyantı tespit edilmesinin ardından Milletvekili Meir Broch ile memur ve güvenlik görevlilerinden oluşan 21 kişi karantinaya alındı.

Sağlık Bakanlığından alınan bilgiye göre ise Omicron varyantı tespit edilen kişi son olarak 12 Aralık Pazar günü Knesset'te görev yaptı.

Bakanlık, 13 Aralık'ta Omicron varyantına yakalananların sayısının 89'a yükseldiğini, bunlardan 67'sinin üçüncü doz Kovid-19 aşısı yaptıran kişiler olduğunu duyurmuştu.

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