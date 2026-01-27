İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2026 Salı / 9 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4033
  • EURO
    51,5656
  • ALTIN
    7095.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail Parlamentosu'nda Türkiye sözleri: Yeri gelmişken ekleyelim
Dünya

İsrail Parlamentosu'nda Türkiye sözleri: Yeri gelmişken ekleyelim

İsrail Parlamentosu'nda milletvekillerine hitap eden Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Barış Kurulu'ndaki görevlerini 'alçak gönüllülükle' yapacaklarını söyledi. Ankara'yı ülkesinin yakın dostları arasında sayan Başbakan Rama, 'Yeri gelmişken Türkiye'yi de ekleyelim. Bu ilişkileri derinleştirmeyi hedefliyoruz ve Gazze'de gelecekteki uluslararası istikrar gücüne, Arap, Türk ve diğer kardeşlerimizle birlikte yer alma konusunda kararlıyız.' diye konuştu.

AA27 Ocak 2026 Salı 07:51 - Güncelleme:
İsrail Parlamentosu'nda Türkiye sözleri: Yeri gelmişken ekleyelim
ABONE OL

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, İsrail'e düzenlediği resmi ziyareti kapsamında İsrail Parlamentosu'nda milletvekillerine hitap etti.

Başbakan Rama, Arnavutluk Meclisi'nin 22 Ocak'taki oturumda, Trump'ın daveti üzerine, ülkesinin Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na katılımını onaylamasının ardından İsrail'e yaptığı ziyaretin önemine işaret etti.

Rama, Barış Kurulu'nda, "Gazze halkı ve bölge için yeni bir umut ve refah sağlayacak, yeni fırsat penceresindeki görevlerine alçak gönüllülükle katkı sunacaklarını" ifade etti.

Ülkesinin, İsrail'i olduğu kadar Arap ülkelerini de yakın dostları arasında saydığına işaret eden Rama, "Yeri gelmişken buraya Türkiye'yi de ekleyelim. Bu ilişkileri derinleştirmeyi hedefliyoruz ve Gazze'de gelecekteki uluslararası istikrar gücüne, Arap, Türk ve diğer kardeşlerimizle birlikte yer alma konusunda kararlıyız." diye konuştu.

Rama, ülkesinin İkinci Dünya Savaşı'ndan, savaş öncesine kıyasla topraklarında daha fazla Yahudi barındıran tek ülke olarak çıktığını ifade etti.

Rama, ziyareti kapsamında ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de bir araya gelmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.