Mısır ve İsrail basını, iki ülke arasında 7 Ağustos'ta yapılmasına rağmen hayata geçmeyen doğal gaz anlaşması hakkında bilgi vererek, Kahire'nin doğal gaz tedariki için Katar'a yönelebileceğini aktardı.



İsrail'in Akdeniz'deki en büyük doğal gaz sahalarından Leviathan'ın ortaklarından NewMed enerji şirketinden 7 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Mısır'la 35 milyar dolar değerinde doğal gaz ihracat anlaşması imzalandığı duyuruldu.

İsrail merkezli Israel Hayom gazetesi, 3 Eylül'de Mısır ve İsrail arasında yapılması beklenirken doğal gaz anlaşmasının askıya alınmasının Tel Aviv yönetiminin tavrından kaynaklandığını yazmıştı.

Haberde, İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Mısır ile doğal gaz anlaşmasının kendi onayı olmadan hayata geçirilmemesi yönünde talimat verdiği ve Tel Aviv'in iki ülke arasında yapılan 1979 barış anlaşmasının güvenlik ekinde ihlaller olduğunu öne sürdüğü yer aldı. Kahire ise bu iddiaları reddetti.

İsrail Kanal 12 televizyonu, 2 Aralık'ta Mısır ve İsrail arasındaki anlaşmanın gecikmesi üzerine Katar'ın Mısır'a büyük miktarda doğal gaz tedariki için teklif sunduğunu iddia ederken, Kahire ve Doha'dan konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Mısır'ın Kahire 24 sitesi ise 4 Aralık'ta Petrol Bakanlığından bir kaynağa dayandırdığı haberde, İsrail yerine "Katar'a tamamen yönelme ihtimalinin bulunduğunu" yazarken, Mısır'ın alternatif kaynaklar ve ucuz tedarik bulmaya çalıştığı aktarıldı.

İsrail'de yayımlanan ekonomi gazetesi "Globes" ise Tel Aviv'in Mısır'a doğal gaz fiyatını artırmayı ve iç piyasada fiyatı düşürmeyi amaçladığını kaydetti.

- MISIR VE İSRAİL ARASINDAKİ DOĞAL GAZ ANLAŞMASININ UZATILMASI

Mısır ile İsrail arasında 2019'da 60 milyar metreküplük gaz tedarikini kapsayan anlaşma imzalanmıştı. Leviathan sahasının 2020 yılında faaliyete geçmesinden kısa süre sonra Mısır'a gaz tedariki başlamıştı.

Leviathan gaz sahasında geçen yıl üretilen 11,33 milyar metreküp doğal gazın büyük kısmı Mısır ve Ürdün'e ihraç edilmişti.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, NewMed enerji şirketiyle yapılan doğal gaz anlaşmasına ilişkin, "Bu anlaşma 2019'dan beri yürürlükte. Anlaştığımız tek şey, üretim artışı beklentisiyle anlaşmanın 2040 yılına kadar uzatılması." açıklamasında bulunmuştu.