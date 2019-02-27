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İsrail polisi, Kudüs Valisi Adnan Gheith'i gözaltına aldı

İsrail polisi, Kudüs valisi ve Fetih Devrim Konseyi üyesi de dahil olmak üzere 34 Filistinli'yi gözaltına alındı.

  • İHA
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Filistinli Mahkumlar Cemiyeti Mohammad Mahmoud, İsrail polisinin ve istihbarat memurlarının Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'ndeki evine baskın yaptıktan sonra Kudüs Valisi Adnan Gheith'i gözaltına alındığını söyledi.

33 FİLİSTİNLİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Polis ayrıca Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da devam ettiği baskınlarda Fetih Devrim Konseyi üyesi Zakaria Zubaidi de dahil olmak üzere 33 Filistinli gözaltına alındığını bildirdi. Son gözaltı baskınları, El Aksa Camii'nin Kudüs’ün Eski Şehri’nin doğu duvarındaki Bab El Rahmeh’e açılan metal kapının kapanmasıyla ilgili gerilimleri artırıyor.  

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