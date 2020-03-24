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Dünya

İsrail polisi, Kudüs'te dezenfeksiyon yapan 4 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail polisinin, işgal altındaki Kudüs'te yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla dezenfeksiyon yapan 4 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

AA24 Mart 2020 Salı 09:21 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 09:54
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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, El-Esbat (Aslanlı) Kapısı yakınlarındaki El-Gazali Meydanı'nda Kovid-19'un yayılmasını önlemek için için dezenfeksiyon yapan Filistinli 4 genç, İsrail polislerince gözaltına aldı.

Gözaltına alınan gençlerin Eski Kudüs'teki El-Halil Kapısı'nda bulunan El-Kışle Polis Merkezi'ne götürüldüğü kaydedildi.

İsrail istihbaratı da 16 Mart'ta Doğu Kudüs'teki bir dizi kurum ve tesisi dezenfekte eden 12 genci gözaltına almıştı.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu ise yaptığı yazılı açıklamada, İsrail istihbaratının, 12 Filistinliyi gözaltına almasını "ırkçı ve barbar" bir davranış olarak nitelendirmişti.

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