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Dünya

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı

İsrail polisi, sabah namazı sonrası işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate saldırdı.

HABERİN
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AA17.01.2020  11:07 - Güncelleme: 17.01.2020  11:21

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, çok sayıda Filistinli, İsrail'in Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik ihlallerine dikkati çekmek için sabah namazını Mescid-i Aksa'da kıldı.

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı

Filistinliler, namazın ardından tekbir ve sloganlar eşliğinde Harem-i Şerif'in avlusunda yürüdü.

Bu sırada Mescid-i Aksa'yı basan çok sayıda İsrail polisi, cemaate saldırarak, bazılarını darbetti.

İsrail güçleri, daha sonra Mescid-i Aksa'da bulunan cemaati zorla dışarı çıkardı.

Öte yandan İsrail polisinden yapılan açıklamada, "Bugünkü sabah namazında Kudüs'teki 'Tapınak Tepesi'nde' (Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya verdiği isim) toplanan çok sayıda kişi rahatsızlığa neden oldu ve ulusal sloganlar attı. Polis de rahatsızlık verenleri dağıttı." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Korkutan yangın kontrol altında

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