İsrail polisi TRT Haber canlı yayınını engelledi

İran bugün sabah saatlerinde İsrail'e yeni bir füze dalgası başlattı. İsrail'in birçok bölgesinde şiddetli patlamalar meydana geldi. İran'dan İsrail'e attığı yaklaşık 20 füzeden 3'ü Soroka Hastanesi'ne doğrudan isabet etti. Hastanede ağır yıkım meydana geldi.

Saldırıların ardından bölgedeki gelişmeleri aktarmak üzere canlı yayın yapan TRT Haber ekibi, İsrail polisi tarafından engellendi.

Sivillerin dahi telefonla çekim yapmasına izin verilen bölgede, TRT Haber ekibinin yayın yapmasına izin verilmedi.

TRT Haber muhabiri, Sansür Direktörlüğü'nden alınan izni ve basın kartını gösterilmesine rağmen, İsrail polisi ikna olmadı ve TRT Haber ekibinin yayın yapmasına müsaade etmedi.