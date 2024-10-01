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Dünya

İsrail polisi: Yafa'daki silahlı saldırıda 6 kişi öldü

İsrail polisi, akşam saatlerinde Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısının 6 olduğunu duyurdu.

AA1 Ekim 2024 Salı 19:53 - Güncelleme:
İsrail polisi: Yafa'daki silahlı saldırıda 6 kişi öldü
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Akşam saatlerinde Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin İsrail polisinden yeni bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Yafa'daki silahlı saldırıda 6 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ayrıca 2 saldırganın da olay erinde "etkisiz hale getirildiği" ifade edildi.

İsrail basınına yansıyan haberlerde ise yaralı sayısına ilişkin farklı bilgiler verildi.

Israel Hayom'un haberinde, saldırıda 6'sının durumu ağır, 4'ünun orta, 2'sinin de hafif olmak üzere 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordu radyosunun haberinde ise yaralı sayısı 16 olarak duyuruldu. Haberde, saldırganların 20'li yaşlarda Muhammed Halef Receb ve Hasan Muhammet et-Temimi olduğu kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, akşam saatlerinde İsrail polisinden aktardığı haberde, Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

AŞIRI SAĞCI BAKAN'DAN GAZZE ÇAĞRISI

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentinde silahlı saldırı düzenleyen 2 Filistinlinin ailelerinin saldırı altındaki Gazze Şeridi'ne sürülmesini istedi.

Smotrich, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu akşam Yafa'daki silahlı saldırının işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde yaşayan 2 Filistinli tarafından düzenlendiğini belirtti.

Saldırıyı gerçekleştiren Filistinlilerin ailelerinin El Halil'deki evlerinin yıkılmasını talep eden Smotrich, bu ailelerin de Gazze'ye sürülmesini istedi.

Smotrich, söz konusu Filistinli ailelerin Gazze'ye sürülmesi önerisini katılacağı kabine toplantısında da önereceğini kaydetti.

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