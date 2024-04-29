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Dünya

İsrail Refah'taki bir evi vurdu: 4 ölü

İsrail savaş uçaklarının Refah kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti.

AA29 Nisan 2024 Pazartesi 18:00 - Güncelleme:
İsrail Refah'taki bir evi vurdu: 4 ölü
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Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Refah'ın batısındaki Tel Sultan Mahallesi'nde bir evi hedef aldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 3'ü kadın olmak üzere 4 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Gazze'ye bugün düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 5'i çocuk, 10'u kadın olmak üzere 25'e yükseldi.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'nın batısındaki tarım arazileri ile Zevayde bölgesinin batısındaki sivil yerleşim alanlarını bombaladı.

  • İsrail saldırısı
  • Refah kent
  • Gazze Şeridi

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