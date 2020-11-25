İsrail sağlık çalışanlarına saldırıyor

AA 25 Kasım 2020 Çarşamba 18:11 - Güncelleme: 25 Kasım 2020 Çarşamba 18:11

Filistin Kızılayı, işgal altındaki Batı Şeria'da AA kameramanı Hişam Ebu Şakra tarafından anbean görüntülenen, İsrail askerlerinin yaralı bir Filistinliyi ambulanstan zorla almaya çalışmasını kınadı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria’nın doğusundaki Ürdün Vadisi’nde bulunan Teyasir askeri kontrol noktası yakınında yaşanan olaylarda görevini yerine getirmeye çalışan ilk yardım çalışanlarına ve ambulansa saldırmasına tepki gösterildi.

Açıklamada, plastik mermiyle vurulan Filistinlinin tedavi edildiği sırada ambulansın içine İsrail askerleri tarafından önce ses ve gaz bombaları atıldığı, daha sonra askerlerin yanlarında tıbbi ekipman olmaksızın ambulansa zorla girdiği kaydedildi.

İsrail askerlerinin bu tutumunun insan haklarına özellikle 1949 tarihli 4’üncü Cenevre Sözleşmesi’ne aykırı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ilk yardım ve tıbbi müdahale ekiplerinin işlerinin her koşulda kolaylaştırılmasının uluslararası hukukun bir gereği olduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrail makamlarına "işgal kuvvetlerinin" saldırılarını durdurma ve uluslararası hukuk ile insan haklarına uyma çağrısı yapıldı.

Ne olmuştu?

İsrail askerleri, dün işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusunda bulunan Ürdün Vadisi bölgesinde Tel Aviv'in yıkım politikası ve Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerini protesto eden göstericilere müdahalesinde yaralanan bir Filistinliyi ambulansın içinden zorla almaya çalışmıştı.

İsrail askerlerinin olay yerinde bulunan Filistin Kızılayına ait ambulanstan yaralı Filistinliyi zorla almaya çalışması AA kameramanı Hişam Ebu Şakra tarafından kayıt altına alınmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin söz konusu gözaltı girişimini kınamıştı.

İsrail ordusu ise Ebu Şakra'nın kaydettiği ve yaralı bir Filistinlinin İsrail askerlerince ambulansın içinden zorla alınmaya çalışıldığı anı yansıtan görüntünün gerçeği bütünüyle yansıtmadığını iddia ederek, olayı savunmuştu.