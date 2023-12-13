'İsrail sahip olduğu desteği hızla yitirdi'

İrlanda medyasında yer alan habere göre Varadkar, İrlanda Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Gazze'deki saldırıları neticesinde dünyada kendisine gösterilen desteği hızla yitirdiğini kaydeden Varadkar, İsrail'in en yakın müttefiki ABD'nin de Gazze'de yaşananları ikinci kez düşünmeye başladığını söyledi.

Varadkar, bu durumun İsrail için "stratejik felaket" olduğunu belirterek, "Çok büyük hata yapıyorlar. Sadece Filistinlilere insani acılar dayatmıyorlar aynı zamanda İsraillilerin uzun ve orta vadede güvenliğini de tehlikeye atıyorlar." dedi.

İsrail'e Batı Şeria'da attığı adımlar karşısında İrlanda hükümetinin yaptırım uygulamasının zamanının geldiğini vurgulayan Varadkar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ile Savunma Bakanı Micheal Martin'in bu konuyu Avrupa Birliği'ndeki (AB) mevkidaşlarıyla görüştüğünü anlattı.

Varadkar, "Yapmak istediğimiz ve üzerinde çalışılan konu, Batı Şeria'daki Filistinliler için büyük zorluklara sebep olan yasa dışı Yahudi yerleşimcilere seyahat kısıtlamaları uygulamaktır." ifadesini kullandı.

Ekonomik yaptırım kararlarının AB'de oy birliğiyle alındığına işaret eden Varadkar, Gazze'deki durumun kabul edilemez seviyede olduğunu vurguladı.

Varadkar, AB'nin de iki devletli çözümden yana tavır alan duruş belirlemesi gerektiğini söyledi.