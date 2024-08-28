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Dünya

İsrail saldırılarında bebeklerini ve eşini kaybeden Filistinli baba ikizlerinin kıyafetleriyle avunuyor

Soykırımcı İsrail'in yaklaşık iki hafta önce Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda yeni doğan ikiz bebekleri ve eşini kaybeden Muhammed Ebu El-Kumsan, çocukları için aldığı kıyafetlerle teselli bulmaya çalışıyor.

AA28 Ağustos 2024 Çarşamba 13:41 - Güncelleme:
İsrail saldırılarında bebeklerini ve eşini kaybeden Filistinli baba ikizlerinin kıyafetleriyle avunuyor
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Filistinli baba, doğumlarından sadece 3 gün sonra 13 Ağustos'ta İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda hayata gözlerini yuman ikiz bebeklerin kaybının ardından yaşam mücadelesi veriyor.

Ebu Kumsan, bomboş çadırda, sadece eşi ve çocuklarından geride kalan birkaç parça eşyayla kalıyor.

DOĞUM BEGELERİ İLE TESELLİ BULMAYA ÇALIŞIYOR

Doğum belgelerini almak için evden çıktığı sırada ailesinin tamamının ölüm haberini alan Ebu Kumsan, çocuklarından geriye elinde kalan kıyafetleri, oyuncakları, fotoğrafları ve doğum belgelerine bakarak bir nebze de olsa teselli bulmaya çalışıyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki evlerinden zorla yerinden edilerek Deyr el-Belah kentine sığınan Muhammed Ebu Kumsan ve eşi Cumane Arife, 10 Ağustos'ta biri kız diğeri erkek, ikiz bebek sahibi olmuştu.

İSRAİL ORDUSU EVİ BOMBALADI

Filistinli baba, 3 gün sonra bebeklerinin doğum belgesini almak için dışarı çıktıktan kısa bir süre sonra, İsrail ordusu herhangi bir uyarı yapmaksızın sığındıkları evi bombalamıştı.

Evde bulunan eşi ile Aysel ve Aser ismini verdikleri ikiz bebekleri ve kayınvalidesi saldırıda hayatlarını kaybeden Filistinli babanın hali ve "yalnızca 3 gün önce doğmuşlardı, onların suçu neydi, İsrail ordusu onları neden bombaladı?" sözleri gündeme oturmuştu.

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