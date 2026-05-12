İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mayıs 2026 Salı / 26 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4054
  • EURO
    53,376
  • ALTIN
    6864.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail saldırılarında Gazze'de can kaybı artmaya devam ediyor
Dünya

İsrail saldırılarında Gazze'de can kaybı artmaya devam ediyor

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 742'ye yükseldiğini bildirdi.

IHA12 Mayıs 2026 Salı 14:11 - Güncelleme:
İsrail saldırılarında Gazze'de can kaybı artmaya devam ediyor
ABONE OL

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun bölgede son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını bildirdi. İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 856'ya yükseldiği kaydedilen açıklamada, enkaz altından çıkarılanların sayısının 770'e, yaralı sayısının da 2 bin 463'e ulaştığı kaydedildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısının 72 bin 742'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 172 bin 565'e ulaştığı aktarıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Elektrik direkleri toprak altında kaldı! Heyelan saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.