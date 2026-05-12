İsrail saldırılarında Gazze'de can kaybı artmaya devam ediyor

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun bölgede son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını bildirdi. İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 856'ya yükseldiği kaydedilen açıklamada, enkaz altından çıkarılanların sayısının 770'e, yaralı sayısının da 2 bin 463'e ulaştığı kaydedildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısının 72 bin 742'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 172 bin 565'e ulaştığı aktarıldı.