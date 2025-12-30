İSTANBUL 13°C / 2°C
30 Aralık 2025 Salı
Dünya

İsrail saldırılarını sürdürüyor! Lübnan'ın güneyini hedef aldılar

Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bazı noktalara topçu atışlarıyla saldırı gerçekleştirdi. Lübnan makamlarından saldırılara ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

30 Aralık 2025 Salı 22:11
İsrail saldırılarını sürdürüyor! Lübnan'ın güneyini hedef aldılar
Tel Aviv yönetimi, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail, Nebatiye'ya bağlı Yarun beldesinin çevresini aralıklarla topçu atışlarıyla hedef aldı.

İsrail ordusu ayrıca gün içinde Ayta eş-Şab ile Ramiş beldeleri arasına da topçu saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarından saldırılara ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ATEŞKESE RAĞMEN İSRAİL'İN SALDIRILARI VE İŞGALİ SÜRÜYOR

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hâla işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

