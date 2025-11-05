İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Kasım 2025 Çarşamba / 15 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0935
  • EURO
    48,3588
  • ALTIN
    5388.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail, 'Sarı Hattı aştıkları' iddiasıyla 2 Filistinliyi şehit etti
Dünya

İsrail, 'Sarı Hattı aştıkları' iddiasıyla 2 Filistinliyi şehit etti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 'Sarı Hattı aştıkları' iddiasıyla 2 Filistinliyi öldürdüğünü açıkladı.

AA5 Kasım 2025 Çarşamba 19:13 - Güncelleme:
İsrail, 'Sarı Hattı aştıkları' iddiasıyla 2 Filistinliyi şehit etti
ABONE OL

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde bugün iki farklı yerde Sarı Hattı geçen şahıslar görüldü. Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde görülen 2 şahıs güçlerimize yaklaşıncaya kadar ilerdi." iddiaları yer aldı.

Filistinli 2 kişinin İsrail askerleri için tehdit oldukları öne sürülen açıklamada, "Söz konusu iki kişinin üzerine ateş açılarak öldürüldüler." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlal ederek, kontrolü altında bulunan "Sarı Hat" olarak bilinen bölgenin doğusunda neredeyse hemen her gün yıkım operasyonları ve saldırılar gerçekleştiriyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Gazze Şeridi'nde ateşkesin başlamasından bu yana İsrail saldırılarında 241 kişi yaşamını yitirdi, 609 kişi yaralandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Şişli'de taksi tartışması: Kadınlar ücreti ödemeden kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.