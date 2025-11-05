İsrail, 'Sarı Hattı aştıkları' iddiasıyla 2 Filistinliyi şehit etti

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde bugün iki farklı yerde Sarı Hattı geçen şahıslar görüldü. Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde görülen 2 şahıs güçlerimize yaklaşıncaya kadar ilerdi." iddiaları yer aldı.

Filistinli 2 kişinin İsrail askerleri için tehdit oldukları öne sürülen açıklamada, "Söz konusu iki kişinin üzerine ateş açılarak öldürüldüler." ifadeleri kullanıldı.



İsrail ordusu, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlal ederek, kontrolü altında bulunan "Sarı Hat" olarak bilinen bölgenin doğusunda neredeyse hemen her gün yıkım operasyonları ve saldırılar gerçekleştiriyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Gazze Şeridi'nde ateşkesin başlamasından bu yana İsrail saldırılarında 241 kişi yaşamını yitirdi, 609 kişi yaralandı.

