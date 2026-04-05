6 Nisan 2026 Pazartesi / 19 Sevval 1447
Dünya

İsrail savaş gemisine kruz füzeli saldırı! 68 deniz mili mesafede hedef alındı

Lübnan'ın güneyi ile İsrail'in kuzeyinde İsrail'e ait hedeflere saldırılar düzenlendi. Hizbullah, Lübnan kıyılarına yaklaşık 68 deniz mili mesafedeki bir İsrail askeri gemisini kruz füzesiyle hedef aldığını açıkladı.

AA5 Nisan 2026 Pazar 10:53
Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, gece saatlerinde Lübnan'ın güneyi ile İsrail'in kuzeyinde İsrail'e ait hedeflere saldırılar düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, Lübnan açıklarında yaklaşık 68 deniz mili mesafede bulunan ve "Lübnan topraklarına saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bir İsrail askeri gemisinin kurz füzesiyle hedef alındığı" ifade edildi.

İsrail ordusu ise iddiaya ilişkin "olaydan haberleri olmadığı" açıklamasını yaptı.

İŞTE LÜBNAN/İSRAİL SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

17:00 İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 39 artarak 1461'e çıktı.

16:13 İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti yakınlarında bir motosikleti insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

15:43 İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde yer alan Dahiye bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı.

14:57 İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinin Kefr Hatta beldesine düzenlediği hava saldırısında 1 Lübnan askerinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

13:06 İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde yer alan Dahiye bölgesini hava saldırısıyla hedef aldı.

11.43 Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in ülkesine yönelik saldırılarını kınayarak dost ülkelerden müdahale talebinde bulunduklarını ve saldırıları durdurmak için temaslarını sürdürdüklerini belirterek, "(İsrail ile) Müzakere taviz değildir, diplomasi teslimiyet değildir." dedi.

11.35 İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesinde bir bina için tahliye uyarısı yapıp saldırı tehdidinde bulundu.

08.56 İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı beldelere düzenlediği hava saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti.

04.27 İsrail ordusunun Lübnan'ın Kefr Hatta beldesine düzenlediği hava saldırılarında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

01.00 İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde saldırı tehdidinde bulunduğu Kefr Hatta beldesi sakinleri evlerini terk etmeye başladı.

  • Lübnan saldırıları
  • İsrail gemisi
  • Hizbullah füzesi

