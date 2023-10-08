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Dünya

İsrail ''savaş hali'' ilan etti

İsrail'de abluka altındaki Gazze Şeridi'nden başlayan saldırılar üzerine savaş hali ilan edildi.

AA8 Ekim 2023 Pazar 15:46 - Güncelleme:
İsrail ''savaş hali'' ilan etti
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İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, diğer istihbarat ve güvenlik üst düzey yetkilileri güvenlik oturumu düzenledi.

Oturumun ardından ülkede "savaş hali" ilan edildiği ve büyük askeri eyleme geçilmesinin onaylandığı kaydedildi.

Başbakanlığın açıklamasında ayrıca, "Gazze Şeridi'nden düzenlenen kanlı terör saldırısı, İsrail'i savaşa mecbur etti ve savaş 7 Ekim 2023 sabah 06.00'da başladı." ifadeleri kullanıldı.

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