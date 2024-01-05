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Dünya

İsrail Savaş Kabinesi Netanyahu'ya rest çekti: Seçimini yap

İsrail'de Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, dün akşam yapılan kabine toplantısında birçok bakanın ordunun yürüttüğü soruşturma nedeniyle Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve İsrail ordusu temsilcilerini hedef alması sonucu çıkan tartışmadan Başbakan Binyamin Netanyahu'yu sorumlu tuttu. Gantz, Netanyahu'ya 'siyaset ile birlik arasında seçim yap' eleştirisinde bulundu.

AA5 Ocak 2024 Cuma 22:29 - Güncelleme:
İsrail Savaş Kabinesi Netanyahu'ya rest çekti: Seçimini yap
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Gantz, yayınladığı video mesajda, Güvenlik Kabinesinde, bazı kabine üyelerinin Halevi'yi hedef alması nedeniyle Başbakan Netanyahu'ya yüklendi.

Netanyahu'nun "ülkenin birliği ve güvenlik ile siyaset arasında seçim yapması" gerektiğini belirten Gantz, dünkü tartışmaya atıfla söz konusu hatayı düzeltmenin Başbakanın ellerinde olduğunu söyledi.

Bakanların kabine toplantılarında soru sormasının ve ordu yetkililerince kendilerine sağlanan bilgilere itiraz etmelerinin normal olduğunu anlatan Gantz, ancak dün yaşanan tartışmanın "savaşın tam ortasında siyasi amaçlı bir saldırı" olduğunu savundu.

Gantz, "Birçok kabine toplantısına katıldım. Böyle bir davranış hiçbir zaman gerçekleşmedi ve gerçekleşmemelidir." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki "savaştan sonra" 7 Ekim'e kadar yaşananları her düzeyde ele alacak bir devlet soruşturma komisyonu kurulacağının altını çizen Gantz, kabinenin asıl odak noktasının askeri operasyonel konular olmadığını vurguladı.

GÜVENLİK KABİNESİ TOPLANTISINDA BİRÇOK BAKAN ORDU YETKİLİLERİNİ HEDEF ALMIŞTI

Saldırılar sonrası Gazze'nin durumunun ele alındığı dünkü tartışmalı Güvenlik Kabinesinin toplantısında, bakanlar ve ordu arasında savaşın komutası ve esir takası konularındaki anlaşmazlıklara bir yenisi daha eklenmişti.

Çok sayıda bakanın Genelkurmay Başkanı Halevi dahil olmak üzere toplantıda bulunan ordu temsilcilerini hedef almasının ardından hararetli tartışmalar yaşanmıştı.

Toplantıda, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Ulaştırma Bakanı Miri Regev ve Bölgesel İşbirliği Bakanı David Amsalem, ordunun 7 Ekim olaylarına ilişkin bir soruşturmaya "2005 yılında Gazze Şeridi'nden geri çekilmeyi destekleyen yetkilileri" de dahil etmeyi planladığına ilişkin iddia karşısında öfkelerini dile getirmişti.

Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz da tartışmalara müdahale ederek, Genelkurmay Başkanı'nı hedef alan bakanlara bağırmıştı.

Netanyahu'nun ise Genelkurmay Başkanı Halevi'ye "Bazen bakanları dinlemen gerekir." diyerek toplantıyı böldüğü aktarılmıştı.

İsrail basını, 7 Ekim'de yaşanan olaylarla ilgili soruşturma yapmak üzere İsrail ordusunca komisyonlar kurulduğunu kaydetmişti.

Oluşturan komisyonların üyeleri arasında, eski Genelkurmay Başkanı Şaul Mofaz, eski İsrail Askeri İstihbarat Servisi Başkanı Aharon Zeevi Farkash ve Ordunun Güney Komutanlığı eski komutanı Sami Turgeman'ın olduğu aktarılmıştı.

  • Benny Gantz
  • Netanyahuya siyaset
  • İsrail kabine toplantısı

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