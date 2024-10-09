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Dünya

İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan İran'a 'ölümcül, hassas ve şaşırtıcı' saldırı sinyali

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran'ın misilleme saldırısına yanıt verme tehdidini yineleyerek, İsrail'in 'ölümcül, hassas ve şaşırtıcı' bir saldırı gerçekleştireceğini savundu.

AA9 Ekim 2024 Çarşamba 22:01 - Güncelleme:
İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan İran'a 'ölümcül, hassas ve şaşırtıcı' saldırı sinyali
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The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Gallant, İsrail ordusunun İstihbarat Direktörlüğü bünyesindeki Birim 9900'ü ziyaretinde İsrail'in İran'a olası saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

Gallant, İsrail saldırdığında İran'ın "başına ne geldiğini veya nasıl geldiğini anlamayacağını" öne sürerek, saldırının "ölümcül, hassas ve özellikle şaşırtıcı" olacağı tehdidinde bulundu.

İSRAİL'E GÖRE SALDIRI BAŞARISIZ OLDU

Tüm askeri komuta kademesinin İran'a saldırı konusuna odaklanmış durumda olduğunu söyleyen Gallant, İran'ın geçen hafta düzenlediği saldırının "agresif" olduğunu ancak hatalı oldukları için "başarısız" olduğunu savundu.

İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi ise İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.

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