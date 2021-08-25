İsrail Savunma Bakanı Gantz, ülkesinin İran'a karşı tek başına harekete geçebileceğini söyledi

AA 25 Ağustos 2021 Çarşamba 16:33 - Güncelleme: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 16:34

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Gantz, 60 ülkenin İsrail büyükelçisine Tel Aviv'de düzenlenen toplantıda İran konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Gantz, nükleer anlaşmaya dönülmesi için yapılan müzakerelere değinerek, "İran rejiminin müzakere masasına dönme ve bir anlaşmaya imza atmaya niyeti olup olmadığını bilmiyoruz. Uluslararası toplum, İran'ın nükleer silah yolunda ilerlemesini durdurmak için uygulanabilir bir 'b planı' oluşturmalı." ifadelerini kullandı.

İran'ın nükleer silah geliştirmesini sağlayacak yeterli malzemeye ulaşmaya iki ay uzaklıkta olduğunu ileri süren Gantz, şöyle devam etti:



"İsrail harekete geçmek için gerekli imkana sahip ve bunu yapmaktan çekinmeyecektir. İsrail'in gelecekte nükleer bir İran'ı önlemek için harekete geçmek zorunda kalacağı ihtimalini göz ardı etmiyorum."

Gantz, İsrailli bir şirkete ait gemiyi hedef alan 29 Temmuz'daki saldırının arkasında Tahran yönetiminin olduğu yönündeki suçlamalarını yinelerken, söz konusu saldırıda kullanılan insansız hava aracının da İran topraklarından gönderildiğini iddia etti.

İsrail Savunma Bakanı, 4 Ağustos'ta yine bazı yabancı büyükelçilerle yaptığı toplantıda, İran'ın nükleer silah geliştirmesini sağlayacak yeterli malzemeye ulaşmaya 10 hafta uzaklıkta olduğu iddiasında bulunmuştu.

