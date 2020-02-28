İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,2543
  • EURO
    6,9092
  • ALTIN
    327.23
  • BIST100
    105164
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail Savunma Bakanı: Hedefimiz İran'ı Suriye'den 12 ay içinde çıkarmak
Dünya

İsrail Savunma Bakanı: Hedefimiz İran'ı Suriye'den 12 ay içinde çıkarmak

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, İran güçlerini 12 ay içinde Suriye'den çıkarmayı hedef olarak belirlediklerini söyledi.

AA28 Şubat 2020 Cuma12:05 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 12:13

Bennett, Jerusalem Post gazetesine verdiği röportajda, İsrail'in İran'a yönelik politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'ın Suriye'de olmasını gerektirecek hiçbir durum olmadığını belirten Bennett, "İran'ın İsrail'in yanına konuşlanması için hiçbir neden yok. İran'ın Suriye'den gelecek 12 ay içinde ayrılması hedefini koydum. Yakın gelecekte İran'ı Suriye'den çıkaracağız." dedi.

Savunma Bakanı olduktan sonra Suriye'de vurulan İran hedeflerinin farklılık gösterdiğini dile getiren Bennett, "Geçmişte daha çok İran'dan gelen ve Irak üzerinden Suriye'ye ulaşan, oradan da Golan Tepeleri veya Lübnan'a giden konvoylar hedef alınıyorsa şimdiki hedefler tamamen farklı." diye konuştu.

İsrail medyası, 2013'ten bu yana İsrail'in Suriye'de başta İran'a ait olmak üzere çok sayıda hedefe saldırılar düzenlediğini bildiriyor. Rusya ve Beşşar Esed rejimi söz konusu saldırıların İsrail tarafından düzenlendiğini söylese de Tel Aviv yönetimi genelde sessiz kalmayı tercih ediyor.

İran'ın Suriye'ye yerleşmeye çalıştığını söyleyen İsrailli yetkililer, sık sık buna izin vermeyecekleri yönünde açıklamalar yapıyor.

TSK Esed rejimine ait hedefleri vuruyor! İşte ilk görüntüler

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Alçak saldırı sonrası Rusya'dan Türkiye'ye pişkin teklif!
Alçak saldırı sonrası Rusya'dan Türkiye'ye pişkin teklif!

Alçak saldırı sonrası Rusya'dan Türkiye'ye pişkin teklif!

Dünya basını İdlib'deki alçak saldırıyı böyle gördü
Dünya basını İdlib'deki alçak saldırıyı böyle gördü

Dünya basını İdlib'deki alçak saldırıyı böyle gördü

Türkiye mültecilere Avrupa kapılarını açıyor
Türkiye mültecilere Avrupa kapılarını açıyor

Türkiye mültecilere Avrupa kapılarını açıyor

TSK Esed rejiminin bilinen tüm hedeflerini vuruyor
TSK Esed rejiminin bilinen tüm hedeflerini vuruyor

TSK Esed rejiminin bilinen tüm hedeflerini vuruyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.