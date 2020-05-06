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Dünya

İsrail Savunma Bakanı, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 bin konut inşasına onay verdi

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 7 bin ek konut inşa edilmesine onay verdi.

AA06 Mayıs 2020 Çarşamba 15:34 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 15:34
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Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde, Savunma Bakanı Bennett'in Batı Şeria'nın güneyindeki yasa dışı Efrat Yahudi yerleşim birimine 7 bin konut inşasına onay verdiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 28 Ocak'ta sözde Orta Doğu barış planını açıklamasının ardından İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine yeni konut inşasına hız verdi.

İsrail yönetimi, sadece şubat ayında Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerine 9 bine yakın ek konut inşa edileceğini duyurmuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 270'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu bölgelerde ikamet eten 650 bine yakın Yahudi yerleşimci işgalin boyunduruğu altında yaşayan Filistinlilerin hayatını daha da zorlaştırıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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