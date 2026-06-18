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Dünya

İsrail seçimleri yaklaşıyor! Trump, Bibi ile ters düştü: Destek için adayları görmem lazım

ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşan İsrail seçimlerinde mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu'yu 'büyük ihtimalle destekleyeceğini' söyledi.

AA18 Haziran 2026 Perşembe 17:51 - Güncelleme:
İsrail seçimleri yaklaşıyor! Trump, Bibi ile ters düştü: Destek için adayları görmem lazım
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İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Trump, yaklaşan İsrail seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Netanyahu ile iyi ilişkileri olduğunu belirten Trump, "Ancak onun daha mantıklı davranması gerekiyor. Onunla görüşmeye hazırım." dedi.

ABD Başkanı, "Seçimlerde muhtemelen Netanyahu'yu destekleyeceğim, ancak kimlerin aday olacağını görmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN NETANYAHU'YU AZARLADIĞI İDDİASI

Trump'ın Netanyahu ile son telefon görüşmelerinin eskisi kadar dostane olmadığı ve Trump'ın Netanyahu'yu azarladığı belirtilmişti.

Ayrıca ABD Başkanı, katıldığı G7 Liderler Zirvesi'nde Netanyahu'yu özellikle İsrail'in Lübnan'da yaptığı yıkım ve saldırılar nedeniyle kameralar önünde sık sık eleştirmişti.

ABD ile İran arasında varılan mutabakat ve özellikle bu mutabakatın Lübnan'ı içermesi İsrail'de tepki ile karşılanmış, Başbakan Netanyahu yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

İsrail basınında, ABD'nin İsrail'i yarı yolda bıraktığı yorumları yapılmıştı.

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