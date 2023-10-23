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Dünya

İsrail 'soykırım' diyenleri bir bir susturuyor! Müfredattan tamamen sildi

Filistinli sivilleri hedef alan İsrail, Gazze'ye destek çıkan ve bölgedeki katliama 'soykırım' diyenleri Batı medyası aracılığıyla ya sansür ediyor ya da hedef gösteriyor. Soykırım diyenleri susturma olayına bir örnek ise İsrail Milli Eğitim Bakanlığından geldi. Jerusalem Post'un haberine göre, İsrail Milli Eğitim Bakanlığı, dünyanın en ünlü iklim aktivisti olarak bilinen ve Gazze'ye destek mesajı veren Greta Thunberg'in ismini müfredattan tamamen sildi.

23 Ekim 2023 Pazartesi 15:54 - Güncelleme:
İsrail 'soykırım' diyenleri bir bir susturuyor! Müfredattan tamamen sildi
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İsrail, Filistinli sivillere yönelik hava saldırılarındaki sivil katliamını gizleme çabasına girişti. Binlerce çocuk ve kadının hayatını kaybetmesini görmezden gelen Batı medyası buna rağmen İsrail'i aklama peşine düştü. Batı medyası "mağduru oynayan" işgalci İsrail, uluslararası platformlarda vahşete sesini yükselten isimler içinse karalama kampanyası yürütüyor.

GAZZE ŞERİDİ DESTEK VERDİ

İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg, geçtimiz günlerde Filistin'e destek için grev başlattıklarını duyurmuştu. Thunberg, sosyal medya platformu X'ten "Bugün Filistin ve Gazze (Gazze Şeridi) ile dayanışma için grev yapıyoruz." paylaşımında bulunmuştu.

Thunberg, "Dünyanın, Filistinliler ve etkilenen tüm siviller için sesini yükseltmesi, derhal ateşkes, adalet ve özgürlük çağrısında bulunması gerekiyor." ifadesini kullanmıştı. Thunberg'in paylaşımın ardından ABD medyasına konuşan ordu sözcülerinden Arye Sharuz Shalicar, aktivisti açık açık hedef göstermişti. "Bana göre gelecekte herhangi bir şekilde Greta'yla özdeşleşen herkes terör destekçisidir. Greta'nın İsrail'deki katliamlar hakkında tek kelime etmeden Gazze'yle dayanışma göstermesi, terörü halının altına süpürdüğünü gösteriyor" ifadelerini kullanmıştı.

Thunberg'in Gazze çağrısını alıntılayan resmi İsrail devlet hesabı, "Greta Thunberg; Hamas masum İsraillileri katleden roketleri için sürdürülebilir malzemeler kullanmıyor. Hamas katliamının kurbanları arkadaşların olabilirdi. Sesini yükselt." sözlerini kullanmıştı.

İSRAİL MÜFREDATTAN TAMAMEN SİLDİ

Gazze'ye verdiği destek nedeniyle dört koldan saldırıya geçen İsrail, bir karara imza attı. Greta Thunberg'in adının, Filistin'e destek verdiği nedeniyle İsrail'deki tüm ders kitaplarından kaldırılacağı öğrenildi. Jerusalem Post'un haberine göre İsrail Milli Eğitim Bakanlığı, dünyanın en ünlü iklim aktivisti olarak bilinen Thunberg'i müfredattan tamamen sildi.

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