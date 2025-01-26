İsrail soykırım rotasını Batı Şeria'ya çevirdi: Cenaze töreninde İHA saldırısı

Bölgedeki görgü tanıklarının aktardığına göre, Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı semalarında uçan bir İsrail İHA'sı, Filistinli Ahmed el-Haşşaş'ın cenaze törenine katılanların üzerine bomba bıraktı.



Mezarlığın içine atılan bomba patlamazken, yaşanan panik nedeniyle cenazeye katılanların çoğu mekanı terk etmek zorunda kaldı.



İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Balata Mülteci Kampı'nda "silahlı bir grubun dağıtılması" için İHA saldırısı düzenlendiği ileri sürüldü.



Filistin Sağlık Bakanlığı, dün 42 yaşındaki Ahmed el-Haşşaş'ın Balata Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerince açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini duyurmuştu.