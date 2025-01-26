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Dünya

İsrail soykırım rotasını Batı Şeria'ya çevirdi: Cenaze töreninde İHA saldırısı

Hamas ile ateşkes anlaşması imzalayan işgalci İsrail, soykırım rotasını Batı Şeria'ya çevirdi. Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Balata Mülteci Kampı'nda İsrail saldırısında hayatını kaybeden bir Filistinlinin cenaze töreni sırasında İsrail'e ait İHA'dan mezarlığa bomba atıldığı, bombanın patlamaması üzerine ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

AA26 Ocak 2025 Pazar 17:57 - Güncelleme:
İsrail soykırım rotasını Batı Şeria'ya çevirdi: Cenaze töreninde İHA saldırısı
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Bölgedeki görgü tanıklarının aktardığına göre, Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı semalarında uçan bir İsrail İHA'sı, Filistinli Ahmed el-Haşşaş'ın cenaze törenine katılanların üzerine bomba bıraktı.

Mezarlığın içine atılan bomba patlamazken, yaşanan panik nedeniyle cenazeye katılanların çoğu mekanı terk etmek zorunda kaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Balata Mülteci Kampı'nda "silahlı bir grubun dağıtılması" için İHA saldırısı düzenlendiği ileri sürüldü.

Filistin Sağlık Bakanlığı, dün 42 yaşındaki Ahmed el-Haşşaş'ın Balata Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerince açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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